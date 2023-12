Van Barneveld verder op WK, maar niet tevreden: 'Geschrokken van mijn niveau'

"Ja, dat denk ik ook", reageerde 'Barney' vandaag na afloop van zijn zege op Williams. "Maar Ik ben geschrokken van mijn niveau. Dit is een deukje in mijn zelfvertrouwen. Het moet beter tegen Littler."

Raymond van Barneveld heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK in Londen. De 56-jarige Hagenaar begon stroef aan zijn derderondepartij tegen Jim Williams, maar hij pakte op belangrijke momenten zijn kansen. Van Barneveld won met 4-1 in sets.

Van Barneveld was op dat moment de mindere. Dat bleek ook uit zijn gemiddelde, dat zo'n tien punten lager lag dan dat van Williams. In de volgende set raakte Williams zijn dubbels wel. Daardoor verloor Van Barneveld deze tweede set.

Zo zelfverzekerd als Van Barneveld vooraf was, zo stroef begon hij aan het duel met Welshman Williams. 'Barney' pakte weliswaar de eerste set, maar deed dat pas nadat zijn tegenstander vijf setpijlen had gemist.

Van Barneveld zocht gefrustreerd de kleedkamer op voor de pauze, zich afvragend waarom zijn 'wonderpijlen' hem uitgerekend nu in de steek lieten. Maar 'Barney' kwam verrassend sterk uit de pauze en won de derde set met 3-0. Ook in de daaropvolgende set stond hij geen leg af, mede doordat hij twee breaks plaatste.

Het contrast met het eerste deel van de wedstrijd was groot. Van Barneveld had het vertrouwen terug, terwijl Williams bezweek onder de druk. Van Barneveld profiteerde van de slordigheid van zijn tegenstander en pakte de laatste set.

'Kan verder komen, maar moet beter'

Williams kreeg daarin nog de kans om een belangrijke break te plaatsen door tweemaal de bullseye te raken, maar daar slaagde hij niet in. Omdat Van Barneveld weer slordig werd, knokte de Welshman zich toch terug.

Van Barneveld gooide de wedstrijd uiteindelijk alsnog in het slot door een score van 50 uit te gooien via dubbel-acht. Na afloop was de opluchting zichtbaar bij de vijfvoudig wereldkampioen. "Voor het eerst in zes jaar bij laatste zestien en ik denk dat ik nog wel verder kan komen", zei Van Barneveld. "Maar dan moet het wel beter."