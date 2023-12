Net geen stunt Van Peer op WK darts tegen Heta, nu wachten op Van Barneveld

De Nederlandse darter Berry van Peer is eervol uitgeschakeld op het WK in Londen. In de derde ronde kwam de 27-jarige Brabander net tekort tegen Damon Heta, de Australische nummer tien van de plaatsingslijst: 3-4.

Van Peer stond met 2-0 voor en had bij 3-3 het voordeel dat hij de laatste set mocht beginnen met gooien, maar het mocht niet baten. "Dan sta je met 2-0 voor en geef je het helemaal weg", vertelde Van Peer na afloop.

"Een laat kerstcadeau voor Heta, zullen we maar zeggen. Nu geen Scott Williams in de volgende ronde (de tegenstander die hij bij winst zou treffen in de achtste finales, red.), maar gewoon mijn bank."

'Barney' en Van Gerwen

Later vanmiddag komt Raymond van Barneveld in actie en vanavond Michael van Gerwen, de laatste twee Nederlanders in het toernooi, nog in actie.

De 56-jarige Van Barneveld treft in de derde ronde Jim Williams uit Wales. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen staat al in de achtste finales. De Engelsman Stephen Bunting is daarin zijn tegenstander.