Van der Poel ook sterkste bij Azencross, Cant maakt einde aan lange droogte

Mathieu van der Poel - Foto: AFP

De koers was nog maar enkele seconden van start of er lag al een kluwen renners op de grond. De in het voorste gelid begonnen Van der Poel was de dans ontsprongen en zag Felipe Orts de leiding nemen. De moedige Spanjaard werd in de tweede ronde afgelost door Timon Rüegg, die het veld langzaam maar zeker uit elkaar trok. Van der Poel, die vooraf sprak van een "ouderwetse slijkcross", beperkte zich lang tot gecontroleerd en oplettend meerijden. De drievoudig winnaar in Loenhout, die vorig jaar de nu absente Wout van Aert moest voorlaten, benutte de fietswissel in de derde omloop om de leiding over te nemen van Gianni Vermeersch en gaf onmiddellijk gas.

Veldrijden live bij de NOS Alle wereldbekerwedstrijden veldrijden worden dit seizoen live uitgezonden op NOS.nl en in de NOS-app. Zaterdag wordt er gereden in Hulst. De vrouwen starten om 13.40 uur en de mannen om 15.00 uur. Ook de wereldkampioenschappen in februari worden live uitgezonden bij de NOS. Bekijk hier het complete uitzendschema.

Halverwege de zes ronden tellende wedstrijd had Van der Poel een gat van veertien seconden geslagen, een marge die alleen maar groeide. De laatste ronde ging hij in met een voorsprong van een kleine minuut op Orts en Vermeersch. De zege kwam niet meer in gevaar. Achter de alleenheerser in het veld, die triomfeerde op de verjaardag van zijn moeder Corinne Poulidor, ontspon zich een spannende strijd om de troostprijzen. Vermeersch knokte zich naar de tweede plaats, terwijl Orts in de sprint de 23-jarige Bredanaar Ryan Kamp van het podium hield. Cant maakt einde aan lange droogte Bij de vrouwen sloeg Sanne Cant weer eens toe. De 33-jarige Belgische, die sinds de Berencross in oktober 2021 droog stond in een internationaal deelnemersveld, was de - eerlijk is eerlijk - niet al te sterke concurrentie de baas.

Sanne Cant - Foto: AFP