Natural History Museum documenteert record van 815 nieuwe diersoorten

Een van de nieuw-gedocumenteerde wespensoorten heet Dalek; een fictief ras in Dr. Who, ter ere van het 60-jarige jubileum van de serie.

Vooral de wespensoorten deden het aantal flink oplopen; twee wetenschappers ontdekten samen 574 nieuwe soorten in Costa Rica. Dat zijn niet alleen de bekende zwart-geel gestreepte dieren, maar ook parasitaire soorten. En sommige wespensoorten zijn van groot belang voor het tegengaan van ziekten in de landbouw, ontdekten de wetenschappers.

Naast levende dieren hebben de wetenschappers ook uitgestorven dieren op papier beschreven. Zo werd de Kumimanu fordycei-pinguin gedocumenteerd; dat dier leefde 60 miljoen jaar geleden op aarde, en is met 150 kilo de grootste pinguïnsoort die tot nu toe bekend is.

Een dinosaurussoort waarvan de resten werden gevonden op het Britse eiland Isle of Wight werd Vectipelta barretti genoemd, naar een van de hoogleraren van het museum. En in Australië werden wormen op de bodem van de oceaan gedocumenteerd; twee soorten eten walviskarkassen.

'Biodiversiteitscrisis'

Het museum documenteerde vorig jaar 351 nieuwe diersoorten en in 2012 waren dat er 552. Het documenteren van nieuwe diersoorten is belangrijk vanwege de 'biodiversiteitscrisis' waar de wereld op afstevent, betoogt het museum in een persbericht. "We kunnen niet beschermen wat we niet kennen."