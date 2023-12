Rijkswaterstaat luistert naar omwonenden, kwelder bij Wierum wordt gered

De werkgroep begon een petitie om aandacht te vragen voor het behoud van de kwelder, die aan Rijkswaterstaat werd overhandigd. "De kwelder is altijd met het dorp verbonden geweest. Wierum zonder de kwelder is een beetje hetzelfde als Wierum zonder de kerk", zegt De Wit.

Doordat er lange tijd geen onderhoud is gedaan, zijn de rijsdam en de pier in verval geraakt en krijgt de kwelder niet meer de nodige bescherming, vertelt Pim de Wit van de werkgroep Red de kwelder. "Het natuurgebied wordt steeds kleiner. De vloed knabbelt aan de kwelderrand en bij stormen slaan er hele stukken weg", zegt hij tegen Omrop Fryslân .

Rijkswaterstaat gaat de kwelder tussen Wierum en Nes in Noord-Friesland begin 2024 onder handen nemen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de zorgen van omwonenden en natuurliefhebbers over het buitendijkse natuurgebied.

Rijkswaterstaat gaat de kwelder tussen Wierum en Nes in Noord-Friesland begin 2024 onder handen nemen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de zorgen van omwonenden en natuurliefhebbers over het buitendijkse natuurgebied. - NOS

Daarnaast is het volgens hem een belangrijke plek voor onder andere vogels. Die kiezen de kwelder uit om te rusten en te broeden, maar dat wordt onder de huidige omstandigheden steeds lastiger. "Er gaat elk jaar een meter af, dus hij wordt eigenlijk te klein voor vogels en om de rest van de natuur in stand te houden. Daarom is het belangrijk dat er nu wat gebeurt", weet hij.

Begin volgend jaar vervangt Rijkswaterstaat de oude, deels afgebroken rijsdammen voor nieuwe. Daardoor worden golven gebroken en is de kwelder beter beschermd tegen erosie. Zo krijgen de vogels hun rust- en broedplaats terug.

Niet meer wat het was

Toch zal de kwelder volgens De Wit niet meer worden wat het voorheen was: "Voor recreatie zal de kwelder helaas te klein blijken. Dat komt nooit meer terug en dat is voor het dorp heel jammer."

De werkgroep heeft wel plannen voor een alternatief, zodat mensen toch van de plek kunnen blijven genieten. Zo denken ze aan de plaatsing van een pier bij het Wad, waar mensen van de natuur kunnen leren. "Over wat er in de zee leeft en welke vogels hier rondvliegen. We werken eraan om dat stukje natuurbeleving toch nog voor elkaar te krijgen."