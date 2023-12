Vanavond op tv: Grootschalige aanvallen op Oekraïense steden • Had Poetin een goed jaar?

Grootschalige aanvallen op Oekraïense steden

Meerdere Oekraïense steden zijn in de vroege ochtend (Nederlandse tijd) getroffen door een grootschalige Russische luchtaanval. Er waren luchtaanvallen op onder meer de steden Kyiv, Lviv, Charkiv, Dnipro en Odesa. De Oekraïense luchtmacht meldt dat Rusland verschillende wapens gebruikt: naast drones ook hypersonische kruis- en ballistische raketten, waaronder de X22-raket. Die is volgens Oekraïne heel moeilijk te onderscheppen. De aanvallen zouden gericht zijn op "sociale en kritieke infrastructuur" in het land. Te gast is hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga.