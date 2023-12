Iris de Graaf nieuwe presentator van NOS Journaal

Rusland-correspondent Iris de Graaf wordt presentator van het NOS Journaal. Vanaf 1 januari gaat ze zich inwerken; ze stopt dan met het verslaan van nieuws uit Rusland.

De Graaf (32) was sinds 2020 het gezicht van de NOS in Moskou. Het begin van haar correspondentschap werd bemoeilijkt door de coronabeperkingen. Het einde ervan is een gevolg van de Russische inval in Oekraïne, in februari vorig jaar.

In mei dit jaar besloot de hoofdredactie van NOS Nieuws om De Graaf terug te trekken uit Moskou uit veiligheidsoverwegingen en omdat het werken haar daar onmogelijk werd gemaakt. Sinds de zomer deed ze daarom verslag over Rusland vanaf de redactie in Hilversum.

De Graaf kwam in 2016 bij de NOS; eerst als redacteur bij NOS op 3 en later bij NOS Stories, waar ze ook presenteerde. Daarnaast werkte ze sinds 2017 op de buitenlandredactie.

'Prachtige nieuwe stap'

De Graaf zegt dankbaar te zijn voor voor de afgelopen jaren, "waarin ik verslag heb kunnen doen vanuit Rusland over al die historische gebeurtenissen".

"Dat ik nu in deze nieuwe rol Nederland mag blijven informeren over wat er allemaal in de wereld gebeurt, is een prachtige nieuwe stap in mijn carrière, juist in deze journalistiek uitdagende tijden."

Hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann is blij dat een journalist met de buitenlandervaring van De Graaf aansluit bij het presentatieteam van het NOS Journaal.

"Bovendien heeft Iris de afgelopen jaren ruimschoots bewezen dat ze ingewikkelde verhalen in heldere bewoordingen kan overbrengen op de kijker", zegt Van Cann.