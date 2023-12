Meer gruwelijke details over seksueel geweld tegen vrouwen door Hamas

Het zijn moeilijk te verdragen verhalen. Vrouwen die zijn achtergelaten, dood, met de benen gespreid, de kleding afgescheurd en met tekenen van mishandeling in hun geslachtorganen. Een twee maanden durend onderzoek door The New York Times brengt meer weerzinwekkende details aan het licht over het seksueel geweld door Hamas op 7 oktober.

Let op, dit artikel bevat beschrijvingen van seksueel geweld.

De krant onderzocht videobeelden, foto's, gps-gegevens van mobiele telefoons en sprak met meer dan 150 mensen, onder wie getuigen, medisch personeel, soldaten en experts op het gebied van verkrachting. Op basis hiervan werden ten minste zeven locaties bepaald waar Israëlische vrouwen en meisjes seksueel zijn misbruikt of verminkt.

Eerder schreef de BBC al over gewelddadige verkrachtingen en verminkingen door Hamas-leden op 7 oktober. De getuigenissen die The New York Times optekende, bevestigen dit soort gruwelijkheden.

Verzamelplaats

Vier getuigen beschrijven tot in detail hoe vrouwen werden verkracht en vermoord op twee verschillende plaatsen langs een snelweg. De 24-jarige Sapir was bij het festival dat werd aangevallen door Hamasstrijders, en verstopte zich vervolgens onder een boom langs deze snelweg.

Op zo'n 15 meter afstand van haar schuilplaats verzamelden zich mannen met geweren, granaten en zwaargewonde vrouwen. "Het was een soort verzamelpunt", zegt ze tegen The New York Times.

Een van de vrouwen had volgens Sapir roodbruin haar, een bebloede rug en haar broek hing op haar knieën. Sapir beschrijft in de krant hoe een man de haren van de vrouw vastgreep en hoe een andere man haar verkrachtte. "Elke keer dat ze terugdeinsde, stak hij een mes in haar rug."

Van een andere vrouw werd tijdens de verkrachting haar borst afgesneden, zegt Sapir tegen de krant. "De een blijft haar verkrachten, en de ander gooit haar borst naar iemand anders, en ze spelen ermee, gooien ermee, en het valt op de weg."

Op deze beelden is te zien hoe op het festivalterrein paniek uitbrak toen Hams de aanval opende: