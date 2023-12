Van sofa richting Super Bowl: uitgerangeerde Flacco leidt Browns naar play-offs

Met de Browns zijn zeven van de veertien plekken in de play-offs ingevuld. De laatste tickets worden in de komende twee speelronden vergeven. De play-offs beginnen op 13 januari. Op 11 februari spelen de beste twee ploegen in Las Vegas de Super Bowl.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Elf jaar geleden was Flacco misschien wel de beste quarterback van de NFL. Althans, dat vond Flacco zelf. Hij vond zichzelf beter dan de topspelers uit die tijd: Aaron Rodgers, Peyton Manning en Tom Brady.

Flacco werd erom uitgelachen. Tuurlijk, met de meedogenloze defensie van Baltimore Ravens was hij al ver gekomen in de play-offs. In zijn eerste seizoen in 2009 was hij al rookie of the year geworden. En dat Flacco op een goede dag verder dan wie ook kon gooien, was natuurlijk bijzonder.

Super Bowl

Maar als het ging om de grootste namen in het American football, dan werd Flacco nooit genoemd. Tot hij in januari 2013 zijn werparm liet spreken. Eerst gooide hij Mannings Denver Broncos uit de play-offs met een reuzenworp van bijna 60 meter (de worp staat bekend als de 'High Mile Miracle') vlak voor tijd.

Vervolgens was hij ook Brady's New England Patriots de baas om uiteindelijk ook in de Super Bowl tegen San Francisco 49ers als winnaar van het veld te stappen.

Flacco werd uitgeroepen tot beste speler (MVP) van die finale. Maar een plekje bij de besten van zijn generatie? Nee, daar wilden de kenners niet aan.