Protestmanifestaties in Frankrijk als eerbetoon aan vermoorde leraar

In Parijs, Lyon, Bordeaux en andere Franse steden wordt vandaag gedemonstreerd voor vrijheid van meningsuiting. De bijeenkomsten zijn een eerbetoon aan leraar Samuel Paty die vrijdag door een extremistische moslim werd onthoofd, omdat hij tijdens een les Mohammed-cartoons had laten zien.

Leerlingen geschokt over onthoofding docent: 'Dit is verschrikkelijk' - NOS

De demonstraties worden gesteund door vakbonden en politieke leiders. Het kantoor van president Macron liet gisteren weten dat Paty op een later moment een nationaal eerbetoon krijgt. Wanneer en hoe is nog niet bekend.

Elf arrestaties

De aanslagpleger, een 18-jarige in Moskou geboren Tsjetsjeen, werd kort na de moord door de politie doodgeschoten. In het onderzoek naar de aanslag is vannacht een elfde verdachte opgepakt. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV gaat het om een vriend van de dader.

Onder de arrestanten zijn ook de ouders, grootvader en jongere broer van de Tsjetsjeen.

Verklaring

Op zijn telefoon is een foto van Paty gevonden en ook een verklaring waarin hij de aanslag opeist. Direct na de onthoofding plaatste hij een foto met het hoofd van Paty op Twitter met de tekst: "Ik heb een van de hellehonden gedood die het waagde Mohammed te vernederen".

Het Franse Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat een halfzus van de Tsjetsjeen in 2014 naar Syrië ging om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Het is niet bekend waar ze nu is.