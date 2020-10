Duizenden Fransen op de been als eerbetoon aan onthoofde leraar

In Parijs, Lyon, Bordeaux en andere Franse steden wordt gedemonstreerd voor de vrijheid van meningsuiting. De bijeenkomsten zijn een eerbetoon aan de leraar Samuel Paty. Die werd vrijdag door een extremistische moslim onthoofd, omdat hij tijdens een les Mohammed-cartoons had laten zien.

Premier Jean Castex is bij de demonstratie op de Place de la République in Parijs. Rond 15.00 uur steeg daar een luid applaus op uit de menigte. "We zijn niet bang", zegt de Franse premier op Twitter. "U verdeelt ons niet. Wij zijn Frankrijk." Ook de Parijse burgemeester Anne Hidalgo is op het plein aanwezig.

De Place de la République staat vol met mensen: