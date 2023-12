Vermoeidheid Schulting kwam ook door cmv-virus, dat Pfeiffer kan veroorzaken

De ernstige vermoeidheidsklachten waarmee Suzanne Schulting dit jaar kampte, kwamen niet alleen door overtraind te zijn, ook een besmetting met het cmv-virus speelde een rol.

Dat laat de 26-jarige shorttrackster aan de NOS weten in een uitgebreide terugblik op haar bewogen jaar. Het cmv-virus kan de ziekte van Pfeiffer veroorzaken.

Testen

Na een relatief teleurstellend seizoen (bij de WK veroverde de drievoudig olympisch kampioene 'slechts' drie wereldtitels) brachten medische testen in mei aan het licht dat haar lichaam niet in staat was te herstellen van trainingen. "Ik was dusdanig moe, dat ik dacht: dit is gewoon niet goed."

Op eigen aandringen onderging Schulting medische testen in Brussel, waar ze een verklaring hoopte te vinden voor haar vermoeidheid. "Zo had ik me nog nooit gevoeld."

Nadat de testen hadden onthuld dat haar lichaam onvoldoende herstelde, kreeg ze het advies om drie à vier maanden complete rust te nemen. "Dat was een heel grote klap, want ik dacht alleen het eerste gedeelte van het seizoen over te slaan."