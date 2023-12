KNMI: 2023 natste en warmste jaar sinds begin metingen

Het weer in Nederland van dit jaar in foto's:

Stormen Poly en Ciarán

Een van de meest opvallende weersextremen was de storm Poly op 5 juli dit jaar. Het was met windstoten van 140 kilometer per uur een van de zwaarste zomerstormen in vijftig jaar. Het KNMI gaf code rood af, de enige keer dit jaar. Een 51-jarige vrouw kwam om het leven door een omvallende boom en de schade kan volgens verzekeraars oplopen tot 100 miljoen euro. Storm Ciarán raasde begin november over Nederland. In grote delen van het land gold toen code oranje.

De vraag of de opwarming van de aarde een rol speelt bij extreem weer is, vooral bij stormen en droogte, niet altijd meteen te beantwoorden. Bij stormen hangt het bijvoorbeeld af van de locatie en het seizoen. Een link tussen zomerstorm Poly - en andere zomerstormen in Nederland - en klimaatverandering is er volgens het KNMI niet. De trend zou zelfs zijn dat het in de zomer minder gaat stormen. In andere delen van de wereld is dat anders, daar kunnen stormen en orkanen wel toenemen, vooral in intensiteit.

Ondertussen in de rest van de wereld...

Ook wereldwijd was het een jaar vol extremen. Er heersten recordtemperaturen en wekenlange hittegolven, verspreid over de wereld. Zeetemperaturen waar klimaatwetenschappers steil van achterover sloegen, zorgwekkende berichten over het wegblijven van zeeijs op Antartica en de zeespiegel stijgt sneller dan gedacht.

Al begin deze maand liet de Wereld Meteorologische Organisatie WMO weten dat ook in 2023 weer een wereldwijd warmterecord wordt gebroken, met temperaturen die flink uitstijgen boven het vorige record in 2016.

De mondiale opwarming ligt nu op 1,4 graden ten opzichte van de periode voor het industriële tijdperk. Door de uitstoot van broeikasgassen en de daaruit volgende opwarming van de aarde zullen extremen alleen maar vaker voorkomen, waarschuwen wetenschappers al jaren.