GGZ: mentale gezondheid in gevaar door corona, jongeren kunnen ‘door ijs zakken’

De Nederlandse ggz maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking. Over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren zijn de grootste zorgen. "De problemen die we zien zijn acuut en moeten aangepakt worden om groepen die nu al door het ijs dreigen te zakken te helpen", zegt voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland. De branchevereniging voor geestelijke gezondheidszorg roept op tot een gezamenlijke aanpak met onder anderen huisartsen, het wijkteam, woningbouwcorporaties en politie. Dat is volgens de ggz essentieel om de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke gezondheid op te vangen.

De landelijke ggz deed een rondvraag onder ggz-leden (die gezamenlijk 90 procent van het geestelijkegezondheidsveld bestrijken) over de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking als gevolg van de coronacrisis. De conclusies worden in dit artikel besproken. Er zijn geen concrete cijfers.

De grootste zorgen gaan over de jeugd. Bij die groep kwamen de afgelopen periode meer stress- en depressieklachten voor. Volgens de ggz zijn er steeds meer aanwijzingen dat kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van sociale interacties. Door een lockdown hebben zij niet de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Dat leidt tot meer problematiek. In sommige instellingen komen meer zelfverminking en suïcidaliteit voor. Ook is er meer gebeld naar de Kindertelefoon en meer gechat met hulporganisatie Fier. Schade in ontwikkeling Ook de gezinsproblematiek is een aandachtspunt: omdat de jeugd meer geïsoleerd thuiszit, nemen de zorgen over huiselijk geweld en misbruik toe. De ggz is bang dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door het gebrek aan contact met veilige volwassenen, zeker tijdens de lockdown. "De huidige gedeeltelijke lockdown brengt al risico's met zich mee. Een gehele lockdown zal veel schade aanrichten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze doelgroep", zegt Geel. "Het is belangrijk dat we samen alles doen om mensen te helpen die signalen afgeven dat ze geestelijk in de knel komen." Zo werd tijdens de eerste golf al duidelijk dat het grote moeite kost voor kinderen die in behandeling zijn om met de hulpverlening in contact te blijven.

Quote We hebben in het najaar niet alleen psychische klachten rondom de coronacrisis, of klachten rondom een winterdepressie, we hebben een combinatie van die twee. Psycholoog Najla Edriouch

Psycholoog Najla Edriouch, die op het Centrum Adolescentenpsychiatrie werkt, is bang dat de psychische klachten van jongeren alleen nog maar erger gaan worden. "We hebben in het najaar niet alleen psychische klachten rondom de coronacrisis, of klachten rondom een winterdepressie, we hebben een combinatie van die twee." Bij de eerste coronagolf was het mooi weer, nu zitten we in de herfstperiode, zegt Edriouch. "De winterdip ontstaat meestal in de herfst, omdat mensen onvoldoende in contact komen met daglicht. Om de dip tegen te gaan, geven wij tips als: blijf niet de hele dag thuis, spreek af met mensen, onderneem activiteiten. Die dingen worden door de coronamaatregelen allemaal belemmerd." Daarom is het volgens Edriouch belangrijk om contact te blijven houden. Dat is ook de oproep van de ggz.

Uit de rondvraag blijkt dat er grote zorgen zijn over de huidige mentale toestand en veerkracht van verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. Behalve om kinderen en jongeren gaat het ook om daklozen, verslaafden en ouderen. Zo voelen verslaafden en ouderen zich eenzamer in deze periode. Ook is drugsgebruik onder verslaafden toegenomen en zijn er meer gedragsproblemen te zien bij verslaafden die in hostels verblijven. Ouderen hebben meer last van slapeloosheid en angst. Ook zijn in de ouderen-ggz veel grote zorgen over de mantelzorg: sinds dit voorjaar worden mantelzorgers zwaarder dan voorheen belast, aldus de ggz.