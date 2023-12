Groningse boeren dreigen oogst te verliezen door overvloedige regenval

Nieboer doet er alles aan om de oogst van zijn aardappelen en suikerbieten nog te redden, want door de modder kunnen die gewassen alleen met speciale machines worden gerooid. "Met mijn eigen materiaal lukte dat echt niet. Daarom heb ik een loonwerker met een machine op rupsbanden ingehuurd, maar dat kost natuurlijk veel geld. Ik weet niet precies hoeveel, maar het gaat al snel richting de 500 euro per uur", denkt Nieboer.

"Het is een drama", verzucht boer Henk Nieboer uit Zuidbroek. Door de vele neerslag is zijn land veranderd in een akker vol blubber. "Vanaf half oktober heeft het alleen maar geregend, met deze modderboel als resultaat. In al die jaren dat ik boer ben, heb ik dit nog niet zo extreem meegemaakt."

Boeren in de provincie Groningen zijn bezorgd over hun inkomen. Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd dreigt de oogst van aardappelen en suikerbieten verloren te gaan.

Hoewel zo ongeveer de helft van zijn aardappelen aangetast en verrot is, schat Nieboer dat hij nog voor ruim 100.000 euro in de grond heeft zitten. "Dat wil ik er natuurlijk graag uit hebben en proberen op mijn bankrekening te krijgen", zegt hij tegen RTV Noord.

Peter Berghuis is bestuurder bij Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Hij leeft mee met boeren als Nieboer. "Het is heel vervelend, maar wij kunnen het weer helaas ook niet veranderen. We willen wel proberen te zorgen dat boeren voortaan een regeling kunnen treffen met de Belastingdienst, zodat ze zich kunnen indekken tegen extreme weersomstandigheden."

Buffer

"Boeren kunnen dan in een goede periode een bepaald deel van de omzet fiscaal reserveren", gaat Berghuis verder. "In een minder jaar kun je dat geld dan gebruiken om tegenvallers op te vangen. Op die manier heb je in elk geval een buffer achter de hand."

Nieboer is blij dat LTO meedenkt met de boeren, maar hij vindt dat het groeiseizoen van de aardappel verkort moet worden. "Want het gaat in de toekomst vaker voorkomen dat we zo'n extreem nat seizoen krijgen. 2023 is sowieso een jaar om snel te vergeten", constateert hij.