Iran executeert vier mensen van Israëlische inlichtingendienst

Iran heeft vier aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad gelieerde mensen geëxecuteerd. Dat meldt het bij de rechterlijke macht aangesloten persbureau Mizan. De vier zouden "acties hebben ondernomen tegen de veiligheid van het land".

Het persbureau spreekt van een "sabotageteam" dat onder leiding stond van Mossad-officieren. De vier zouden na "gerechtelijke procedures" zijn gedood. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

Israël en Iran zijn al jarenlang aartsvijanden. Iran steunt Hamas sinds het begin van de oorlog, al ontkent het land betrokken te zijn geweest bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Ook steunt Iran andere tegenstanders van Israël in onder meer Libanon en Syrië.

Honderden executies in 2022

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is Iran een van de landen die de meeste executies uitvoeren. In 2022 werd er zeker 576 keer de doodstraf voltrokken. Alleen van China is bekend dat het daar vaker gebeurt.

Het aantal executies in Iran is vorig jaar flink opgelopen omdat het regime met harde hand de anti-regeringsprotesten de kop in wilde drukken.