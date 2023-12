Tennisster Osaka is terug, maar rentree na zwangerschap is nog niet eenvoudig

Veel tennisfans kijken er reikhalzend naar uit: de comeback van viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka. De nog altijd maar 26 jaar oude Japanse speelde sinds september 2022 geen wedstrijd meer. En ook daarvoor ging het al een tijdje moeizaam. Ze leed aan depressies en had last van angstaanvallen en blessures. Begin dit jaar had ze eindelijk weer eens positief nieuws: een zwangerschap. Inmiddels is ze bevallen van haar dochter Shai en is ze klaar voor haar eerste toernooi in bijna anderhalf jaar: het WTA-toernooi van Brisbane. Osaka hoopt in de toekomst opnieuw succesvol te zijn in de Grand Slams en wil volgend jaar ook meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs. Ze noemt de terugkeer het tweede hoofdstuk van haar loopbaan. Een aantal topspeelsters wist een comeback te maken na het krijgen van een kind, al kiest niet elke tennisster ervoor. 'Geboorte haalt druk weg' Voormalig nummer vier van de wereld Kiki Bertens werd na haar carrière zwanger. Na de Spelen van Tokio in 2021 stopte ze, ongeveer negen maanden later beviel ze van een zoon. De 32-jarige Bertens heeft dan ook respect voor speelsters die terugkeren op het hoogste niveau. Bertens: "Het is knap dat zoveel vrouwen terugkomen na een zwangerschap. Het vergt fysiek een hoop arbeid, maar Osaka is nog jong. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Ik denk dat het in ieder geval een hoop druk weghaalt omdat het belangrijkste toch je familie is." Osaka plaatste eerder deze maand het onderstaande bericht op X. Ze bedankte haar fans en zei uit te kijken naar "het tweede hoofdstuk van onze gezamenlijke tennisreis":

Dat laatste wordt bevestigd door Osaka, die in de Japanse media liet weten dat het moederschap haar helpt anders te denken tijdens het spelen. "Ik ben nooit iemand geweest die heel goed was in het spelen voor mezelf. Ik speel nu voor mijn dochter." Er zijn genoeg voorbeelden van tennissters die sterk zijn teruggekomen na een zwangerschap. Zoals de Belgische Kim Clijsters. In 2009, zestien maanden na de geboorte van haar eerste kind, won ze de US Open. Ze was de eerste moeder die een grandslamtoernooi won sinds de Australische Evonne Goolagong-Cawley in 1980. Williams plaveide de weg De voorwaarden voor speelsters die een rentree willen maken na een zwangerschap zijn enkele jaren geleden flink verbeterd, weet voormalig tennisster Marcella Mesker. "Vooral na de comeback van Serena Williams in 2018 zijn er grote stappen gezet." Williams, die haar racket inmiddels definitief aan de wilgen heeft gehangen, baarde na de geboorte van dochter Olympia opzien door op de baan te verschijnen in een speciaal voor haar ontworpen catsuit. Die outfit riep in de tenniswereld veel weerstand op.

Serena Williams draagt een catsuit bij Roland Garros in 2018 - Foto: EPA