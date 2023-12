Wekdienst 29/12: Schaatsers weer in actie in Thialf • Servische activisten blokkeren straten

Eerst het weer: de dag begint bewolkt met geregeld een bui. Deze buien trekken geleidelijk weg naar het zuidoosten en de zon breekt vaker door. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 10 of 11 graden. Later op de dag vanuit het westen opnieuw felle buien, soms met onweer. Het laatste weekend van 2023 is wisselvallig en vrij zacht met veel wind.

Goedemorgen! Vandaag willen activisten in Servië het centrum van de stad Belgrado voor 24 uur blokkeren. En in Thialf staan de langebaanschaatsers aan de start van de tweede dag van de NK Afstanden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier lees je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Servische activisten zijn van plan om 24 uur lang wegen naar de hoofdstad Belgrado te blokkeren. Ze zeggen dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen die zijn gewonnen door de regerende partij SNS. De blokkades beginnen rond het middaguur.

In Thialf is de tweede dag van de NK Afstanden voor de langebaanschaatsers. De vrouwen rijden vanaf 18.25 uur in Thialf de 500 meter en de 3000 meter. De mannen rijden de 1500 meter. Behalve de nationale titels zijn er startbewijzen te verdienen voor onder meer de EK en WK afstanden. De wedstrijden zijn live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Nog meer sport: op het WK darts in Londen spelen Raymond van Barneveld en Berry van Peer in de middagsessie hun partijen in de derde ronde. Van Barneveld treft Jim Williams, Van Peer neemt het op tegen Damon Heta.

Wat heb je gemist?

In de Amerikaanse staat Maine is oud-president Trump vooralsnog uitgesloten van de Republikeinse voorverkiezingen. Dat is althans besloten door de hoogste functionaris die toezicht houdt op de verkiezingen in Maine, de Democraat Shenna Bellows. Zij stelt dat Trump nooit meer president kan worden volgens de Amerikaanse wet, vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

De ontwikkeling in Maine volgt kort op een vergelijkbare stap in Colorado. Het Hooggerechtshof van die staat heeft bepaald dat Trump zichzelf heeft "gediskwalificeerd" voor het presidentschap door zijn pogingen om de resultaten van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Ander nieuws uit de nacht:

Amerikaans-Israëlische gijzelaar doodverklaard: de 70-jarige Amerikaans-Israëlische Judith Weinstein blijkt al bij de bloedige aanslagen van 7 oktober te zijn vermoord door Hamas.

Mexico en VS gaan nauwer samenwerken om migratie te beteugelen: dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring na gesprekken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Mexicaanse collega Bárcena.

Duits verpleeghuis ontruimd wegens wateroverlast, Nederlanders gevraagd weg te blijven: Duitse media melden dat het pand direct aan de Eems staat en dat 47 bewoners elders zijn ondergebracht.

En dan nog even dit:

Gister begon de verkoop van vuurwerk in Nederland, maar ook in Duitsland. Vanwege de minder strenge regels en de lagere prijs trekken veel Nederlanders de grens over om hun pijlen en potten aan te schaffen.