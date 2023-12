Mijn 2023 | Schulting kampte met virus en vermoeidheid: 'Gezondheid op één'

Op een zaterdagavond in mei rond een uur of zeven - "een totaal onverwacht moment" - ziet Suzanne Schulting een mail binnenkomen op haar telefoon. Het nieuws in die mail is allesbehalve leuk: ze blijkt in een voorstadium van overtraind te zitten en ook nog eens een virus in haar lichaam te hebben.

"Ik was er echt wel kapot van", vertelt Schulting ruim een half jaar later op een zonnig terras op Tenerife, waar ze op trainingskamp is. Op eigen aandringen had de 26-jarige Friezin, die al zes olympische medailles in haar kast heeft hangen, medische testen ondergaan. Na de WK van afgelopen maart was ze namelijk "echt leeg". "Ik was dusdanig moe, dat ik dacht: dit is gewoon niet goed. Zo had ik me nog nooit gevoeld."

Ze ging naar Brussel voor een "best pittige" fietstest, waarbij ze zichzelf twee keer op een dag "helemaal leeg moest trekken". De conclusie was duidelijk: "Mijn lichaam was echt op. Het herstelde niet meer." Daarbovenop bleek Schulting ook nog het cmv-virus bij zich te dragen. "Een broertje van Pfeiffer", legt de 1.000 meter-specialiste uit. "Dat geeft behoorlijke vermoeidheidsklachten."