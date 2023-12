Mexico en VS gaan nauwer samenwerken om migratie te beteugelen

Mexico en Amerika hebben afspraken gemaakt over een nauwere samenwerking om de migratie aan hun gedeelde grens terug te dringen. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring na gesprekken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Mexicaanse evenknie Bárcena. Hoe die nauwere samenwerking eruit gaat zien, blijft voor een groot deel onduidelijk. Onderdeel van de afspraken is "het versterken van ontwikkelingssamenwerking voor Venezolaanse, Cubaanse, Nicaraguaanse en Haïtiaanse migranten", en het aanpakken van "de diepere oorzaken van migratie, zoals ongelijkheid, armoede en geweld". De Mexicaanse president López Obrador spreekt van "belangrijke overeenkomsten". Hij heeft beloofd de migratiedruk op de VS te helpen verlichten. De Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis zegt dat "López Obrador belangrijke nieuwe handhavingsmaatregelen heeft genomen, maar dat we samen nog veel meer werk te doen hebben", en dat topfunctionarissen van het Witte Huis in januari opnieuw een ontmoeting zullen hebben met de Mexicaanse leiders in Washington. 2,5 miljoen migranten De VS staat volgens experts voor een grote migratiecrisis. De Amerikaanse overheid schat dat alleen al dit jaar 2,5 miljoen migranten illegaal de grens tussen Mexico en de VS overstaken. Vorig jaar waren dat er 2,2 miljoen. Deze maand sloten de Amerikaanse grensautoriteiten tijdelijk twee belangrijke spoorweggrensovergangen vanwege het hoge aantal migranten dat de grens overstak. Eerder vandaag zei de Mexicaanse president al dat de twee landen hebben afgesproken grensovergangen voortaan open te houden.

Correspondent Verenigde Staten Marieke de Vries: "De immigratieproblematiek zal waarschijnlijk weer een groot thema worden in het komend verkiezingsjaar. Vandaag lanceerde de belangrijkste Republikeinse presidentskandidaat Trump een nieuw campagnespotje, waarin hij de aanval opent op de regering-Biden en het gebrek aan optreden aan de zuidgrens. De Republikeinen in het Congres willen geen extra geld voor de oorlog in Oekraïne en Israël goedkeuren als er niet ook geld wordt vrijgemaakt voor extra beveiliging aan de grens. Ook roepen ze de regering-Biden op om meer rechters naar de grens te sturen om direct te beoordelen of een migrant mag blijven of niet. Zodat ze meteen teruggestuurd kunnen worden. Maar de kritiek komt dit keer niet alleen vanuit Republikeinse hoek: ook Democratische burgemeesters in noordelijke steden als New York en Chicago roepen de president op actie te ondernemen, omdat zij het aantal migranten dat naar hun steden komt niet meer aankunnen."

Deze maand werden iedere dag zo'n 10.000 migranten gearresteerd bij de zuidwestelijke grens van de VS. Momenteel trekken duizenden migranten door Mexico, op weg naar de VS. De meesten van hen zijn afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika. Een aanzienlijk deel van hen heeft dus de levensgevaarlijke Darién Gap over moeten steken, de ondoordringbare jungle aan de grens tussen Colombia en Panama.