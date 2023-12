Garage gaat in vlammen op in Heerhugowaard, pand niet meer te redden

In Heerhugowaard is een garage volledig verloren gegaan bij een grote brand. De brandweer heeft nog geprobeerd om het vuur te blussen, maar zegt dat het pand niet meer gered kan worden. De brandweer laat het bedrijfspand nu gecontroleerd uitbranden en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op naastgelegen panden.

In verband met de rookontwikkeling is er kort na middernacht een NL-Alert verstuurd, waarin werd opgeroepen uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten bij rookoverlast. De regionale omroep NH meldt dat de N242, die langs het bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat ligt, enige tijd is afgesloten in verband met de rookontwikkeling.

De brandweer vraagt mensen om niet naar de brand toe te komen en om hulpdiensten de ruimte te geven om hun werk te doen.

Vooralsnog zijn er geen berichten over slachtoffers. Ook is nog niets bekend over de oorzaak van de brand.