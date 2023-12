Duits verpleeghuis ontruimd wegens wateroverlast, Nederlanders gevraagd weg te blijven

In de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, is een verpleeghuis geëvacueerd vanwege de hoge waterstand. Duitse media melden dat het pand direct aan de Eems staat en dat 47 bewoners elders zijn ondergebracht. 30 van de senioren die in het verpleeghuis wonen zijn opgevangen in het ziekenhuis in Meppen en zeventien anderen verblijven nu in een verpleeghuis in de buurt.

Net als in Nederland kijkt men in de Duitse deelstaat Nedersaksen met enige spanning naar de waterstanden van de afgelopen dagen. In de drie steden Meppen, Lilienthal en Verden wordt de situatie door de publieke omroep NDR omschreven als "bijzonder kritiek". In de komende uren wordt er meer regen verwacht, wat betekent dat het gevaar ook vannacht nog niet geweken is.

"Nooit eerder hebben we hier overstromingen gezien van deze omvang", zei premier Weil van Nedersaksen gisteren overdag. Hij noemde de situatie beangstigend en vertelde dat zo'n 100.000 mensen in touw waren om wateroverlast tegen te gaan. Hoewel de hoogste waterstand nu wel bereikt lijkt, kunnen de problemen tot de jaarwisseling aanhouden.

Overstromingstoeristen

"Deskundigen waarschuwen al geruime tijd dat de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden verband houden met klimaatverandering", aldus premier Weil. Hij riep daarom op tot het snel terugdringen van de CO2-uitstoot.

De Duitse politie en de Veiligheidsregio Drenthe vragen Nederlanders uit de grensstreek om weg te blijven uit de getroffen gebieden en om wegafsluitingen te respecteren. "Voor je eigen veiligheid, maar ook zodat de hulpverleners kunnen komen waar ze nodig zijn", schrijft de Veiligheidsregio Drenthe op X.

Gisteren werd eerder op de dag bekend dat de hulpdiensten last hebben van "overstromingstoeristen" die het werk van reddingswerkers belemmeren. Ook zouden mensen zandzakken hebben gestolen om hun huizen te beschermen. Daarnaast zijn er meldingen van deltavliegers en privédrones die drone-operaties van de brandweer hebben verstoord.