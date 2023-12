Arsenal verzuimt koppositie te pakken na thuisnederlaag tegen West Ham

Arsenal is er niet in geslaagd om de koppositie in de Premier League te heroveren. Door een thuisnederlaag tegen stadgenoot West Ham United (0-2) moeten de Londenaren Liverpool voor zich dulden. Iets eerder op de avond boekte Brighton & Hove Albion in eigen huis een 4-2 overwinning op Tottenham Hotspur. Bij Brighton deed Nederlander Jan Paul van Hecke de hele wedstrijd mee. Doelman Bart Verbruggen zat op de bank, terwijl teamgenoot Joël Veltman geblesseerd was, net zoals Micky van de Ven bij de Spurs. Brighton stijgt hierdoor naar de achtste plek. West Ham is terug te vinden op plek zes. Liverpool veroverde dinsdag de koppositie door een 2-0 overwinning op bezoek Burnley.

Stand Premier League - Foto: NOS

Arsenal had verreweg het meeste balbezit en het op de tegenstoot loerende West Ham trok een muur op. Deze tactiek pakte voor de uitploeg uitstekend uit. Al na dertien minuten profiteerde Tomas Soucek van geklungel in de Arsenal-defensie. Het leek erop dat de bal even daarvoor de achterlijn was gepasseerd, maar de VAR kon dat niet bewijzen, waardoor de goal werd goedgekeurd.

Soucek - Foto: ANP

Tien minuten na rust verdubbelden de Hammers de voorsprong. Konstantinos Mavropanos kopte via de onderkant van de lat raak uit een corner. Arsenal kreeg daarna nog voldoende kansen, maar wist daar niet van de profiteren. Saïd Benrahma miste in de laatste minuut nog een penalty voor West Ham, waardoor het bij 0-2 bleef. Brighton wint Brighton kwam in de elfde minuut op voorsprong door Jack Hinshelwood. Ruim tien minuten later kreeg de ploeg uit Zuid-Engeland een penalty, die werd benut door João Pedro.

Richarlison van Tottenham Hotspur in de mangel bij zijn ploeggenoot Guglielmo Vicario en Van Hecke (L) - Foto: Pro Shots