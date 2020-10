Zij openden hun zaak in de tweede golf: 'Je moet verder kijken dan morgen'

Na maanden voorbereiding richtten Nizar Mahou en Rafael van der Eijk dan eindelijk hun eigen avondbezorgdienst op in Roosendaal. Het bedrijf draaide nog geen week toen de online verkoop van alcohol na 20 uur 's avonds verboden werd. "Dat is een grote tegenvaller, want tot nu toe bestond 90 procent van de bestellingen uit drank", zegt Mahou. "We proberen ons hoofd koel te houden, maar dit is onze fulltime baan. Ons ondernemersrisico is in één klap verviervoudigd."

De openingstijden vervroegen is voor het duo geen optie, zegt Van der Eijk. "Het verdienmodel is juist dat je iets meer betaalt voor thuisbezorging op het moment dat supermarkten dicht zijn. Dat concurrentievoordeel valt nu weg."

Mahou en Van der Eijk begrijpen dat maatregelen nodig zijn. "Maar dit voelt disproportioneel en schiet zijn doel voorbij. Als je niet wil dat mensen in de kroeg zitten of met drank op samenscholen op straat, gun hen dan thuis een drankje en heb vertrouwen dat ze daar verantwoordelijk mee omgaan", zegt Van der Eijk. "Natuurlijk zijn er ook huisfeestjes, maar het is niet de alcohol die besmettingen daar veroorzaakt, dat is de illegale bijeenkomst zelf. Onverantwoordelijke mensen zullen toch blijven samenkomen, en die slaan hun voorraad dan gewoon voor 20 uur in", vult Mahou aan.

Desondanks leggen ze zich neer bij de nieuwe regels, maar vooral omdat het moet. "Het is lastig iets te accepteren als je er zelf het doel niet van inziet. Maar als burgers hebben we ons aan de regels te houden. Bovendien wordt er gedreigd met boetes en sluitingen, dat kunnen we nu al helemaal niet hebben."