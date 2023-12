Pijlsnelle De Boo grijpt NK-goud 500 meter, ook Botman en Westenbroek naar WK

De rapste van alle Nederlandse sprinters is de pijlsnelle Jenning de Boo. De 19-jarige schaatser pakte op dag één van de Daikin NK afstanden in Heerenveen de nationale titel op de 500 meter. De sprintmannen schaatsten twee keer de 500 meter, waarna aan de hand van de bij elkaar opgetelde tijden een klassement werd opgemaakt. De Boo won beide races over 500 meter in respectievelijk 34,44 en 34,49. Met een opgetelde score van 68,93 verbrak hij daarmee het Nederlands puntenrecord van Michel Mulder uit 2013. In het klassement liet hij de zilveren Janno Botman (6,.49) en Merijn Scheperkamp (69,55) ruim achter zich. De Boo zat na afloop "op een andere planeet", zo blij was hij. "Eentje ver weg. Dit had ik niet durven dromen vannacht. Een Nederlandse titel, echt ongelooflijk."

De reactie van Jenning de Boo na het winnen van de nationale titel op de 500 meter bij de NK afstanden in Thialf. - NOS

De drie medaillewinnaars van de 500 meter kregen niet automatisch ook de startbewijzen voor de WK afstanden in het Canadese Calgary (15-18 februari). Die tickets gingen naar de drie tijdsnelsten van de dag. Na de eerste 500 meter leken De Boo (34,44), Botman (34,62) en Scheperkamp (34,69) zich voor dat titeltoernooi te plaatsen. Maar in de tweede race over 500 meter duwde Stefan Westenbroek met een tijd van 34,67 Scheperkamp nog van dat podium af. Scheperkamp kwam in de tweede race tot 34,86. Drie man van Reggeborgh naar WK De Boo, Botman en Westenbroek - allen schaatsend voor Team Reggeborgh - plaatsten zich als snelste schaatsers van de dag voor de WK. Vooral De Boo's 34,44 was indrukwekkend, een mondiale toptijd. Alleen de Japanner Tatsuya Shinhama reed dit seizoen sneller (34,40).

De Boo is de op een na jongste nationaal kampioen op de 500 meter. Alleen Gerard van Velde, nu de coach van De Boo bij Team Reggeborgh, was in 1991 bij het behalen van zijn titel 258 dagen jonger. Scheperkamp niet, Westenbroek wel naar WK Tegenover de euforie van De Boo stond de treurnis van Scheperkamp. "Ik baal wel. Die medaille is hartstikke leuk", sprak hij. "Maar je wil naar de WK en dat is niet gelukt. Het is topsport en je wordt afgerekend op je fouten."