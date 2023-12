Pijlsnelle De Boo grijpt NK-goud 500 meter, gaat met Botman en Westenbroek naar WK

De rapste van alle Nederlandse sprinters is de pijlsnelle Jenning de Boo. De 19-jarige schaatser pakte op dag één van de Daikin NK afstanden in Heerenveen de nationale titel op de 500 meter. De sprintmannen schaatsten twee keer de 500 meter, waarna de tijden werden opgeteld en wordt gekeken wie er het snelste over deed.

De Boo won beide races over 500 meter in tijden van 34,44 en 34,49. Met een opgetelde score van 68,93 verbrak hij daarmee het Nederlands puntenrecord van Michel Mulder uit 2013. In het klassement liet hij daarmee de zilveren Janno Botman (69.49) en Merijn Scheperkamp (69.55) kansloos.

De drie medaillewinnaars van de 500 meter krijgen niet automatisch ook de startbewijzen voor de wereldkampioenschappen in het Canadese Calgary (15-18 februari). Die tickets gingen naar de drie tijdsnelsten van de dag.

Na de eerste 500 meter leken De Boo (34,44), Botman (34,62) en Scheperkamp (34,69) zich voor de WK te plaatsen. Maar in de tweede race over 500 meter duwde Stefan Westenbroek met een tijd van 34,67 Scheperkamp nog van dat podium af. Scheperkamp kwam in de tweede race tot 34,86.

De Boo, Botman en Westenbroek - allen schaatsend voor Team Reggeborgh - plaatsten zich als snelste schaatsers van de dag voor de WK. Vooral De Boo's 34,44 was indrukwekkend, een mondiale toptijd. Alleen de Japanner Tatsuya Shinhama reed dit seizoen sneller (34,40).

Vrijdag gaan de NK Afstanden verder. De mannen komen het ijs op voor de 1.500 meter, de vrouwen zullen de 3.000 meter rijden en twee keer de 500 meter.