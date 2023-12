Van der Poel wint Superprestigecross Diegem overtuigend, ook Pieterse zegeviert

De Nederlander, die zijn eerste Superprestige-rit van het seizoen reed, vormde samen met onder anderen Pidcock, Joris Nieuwenhuis en Iserbyt in de eerste ronden een grote kopgroep. Na Van der Poels demarrage was het spel uit. Pidcock kwam 49 seconden later binnen.

Wereldkampioen Van der Poel schreef zijn vijfde veldrit van het seizoen met overmacht op zijn z'n naam. In de vierde van acht ronden liet hij met een een verschroeiende versnelling op een zandstrook al zijn medevluchters staan. Pidcock kwam 53 seconden later binnen.

Tom Pidcock versloeg Eli Iserbyt in de strijd om de tweede plek. De Belg is wel zeker van de eindwinst van de Superprestige.

Van de vorige zes crosses bij de vrouwen had Alvarado er drie gewonnen. De andere drie waren een prooi voor wereldkampioene Fem van Empel, die woensdag in Zolder Alvarado nog klopte in de sprint, maar in Diegem ontbrak.

Pieterse kopieerde het winnende recept van vorig jaar en boekte met haar mooie solo de tweede zege van het seizoen. Op dinsdag won ze een wereldbekerwedstrijd, een andere reeks veldrijdwedstrijden.

De eveneens Nederlandse Annemarie Worst verloor in het algemeen klassement de leiding aan Alvarado. De laatste Superprestigecross-wedstrijd is in februari.