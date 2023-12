Beune verrast met NK-goud 1.500 meter, met Groenewoud en Rijpma-De Jong naar WK

Het drietal Beune, Groenewoud en Rijpma-De Jong plaatste zich daarmee automatisch voor de WK in het Canadese Calgary (15-18 februari).

Van alle grote namen die van start gingen op de 1.500 meter, was verrassend Joy Beune de sterkste. Met een tijd van 1.53,91 was ze op dag één van de Daikin NK afstanden sneller dan Marijke Groenewoud (1.54,47) en Antoinette Rijpma-De Jong (1.54,59).

Vooral voor Beune zal de nationale titel - haar eerste - als groot, sportief eerherstel voelen, nadat ze begin deze maand onbedoeld een hoofdrol speelde in het transponderdebacle. Donderdagavond toonde ze in Thialf voor het oog van bondscoach Rintje Ritsma dat ze ijzersterk is.

Na een opening van 25,9 was het oplopende schema voorbeeldig, met rondjes van 28,0, 29,2 en 30,7. Zelfs regerend wereldkampioen en baanrecordhoudster Rijpma-De Jong moest buigen.

Rijpma-De Jong moest het in de laatste race overigens helemaal alleen doen, omdat haar tegenstandster Esther Kiel al na een paar passen onderuit was gegaan. Brons bleek het eindstation. Nipt achter Marijke Groenewoud, die iets meer dan een tiende sneller was.