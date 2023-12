Voormalig wereldkampioen Price uitgeschakeld, Humphries overleeft spektakelstuk op WK

Gerwyn Price, wereldkampioen in 2021, is er niet in geslaagd zich bij de laatste zestien van dit WK darts te voegen. De 38-jarige Welshman had in duel met Brendan Dolan veel moeite met de dubbels en werd uitgeschakeld, 2-4. Luke Humphries hoeft de jacht op zijn eerste wereldtitel nog niet op te geven. De 'man in vorm' met zes toernooizeges dit jaar won op spectaculaire wijze na een 1-3 achterstand met 4-3 van Ricardo Pietreczko.

Ricky Evans en Daryl Gurney strijden later op de avond ook om een plek bij de laatste zestien. Price laat kansen liggen Na een moeizame start leek Price zijn niveau in de tweede set weer te vinden. Zijn gemiddeldes schoten omhoog, van 95 naar ruim 106 per drie pijlen, en Price trok de stand in sets gelijk (1-1). Maar het bleek een opleving van Price, die zich soms vol onbegrip over het podium van het Alexandra Palace in Londen bewoog.

Brendan Dolan - Foto: Pro Shots

Ook dit jaar gold hij weer als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar dat niveau haalde Price tegen Dolan slechts in korte periodes. Met name het uitgooien zat de sterke man uit Wales dwars, hij benutte slechts 14 van zijn 37 kansen in de wedstrijd. Dolan maakte juist indruk in de beslissende fases met finishes van onder meer 144, 130 en 120. Price bleef zichzelf oppeppen en leek bij een 3-2 achterstand in sets nog kans te zien om te winnen. In de zesde set knokte hij zicht terug van een 2-0 achterstand naar 2-2, maar in de beslissende leg die Price zelf begon bood hij Dolan een buitenkansje. De Noord-Ier kreeg zes pijlen om 134 uit te gooien en pakte dat cadeautje uit. Daarmee zit het WK er voor Price wederom vroegtijdig op. Na zijn wereldtitel in 2021 werd hij in de laatste twee edities in de kwartfinales uitgeschakeld. Comeback Humphries Luke Humphries moest van ver komen om zijn derde ronde-partij te winnen van de Duitser Pietreczko. Al voor het duel begon kreeg de Engelsman een tegenslag te verwerken met een gebroken pijl bij het ingooien. Toch won hij, ondanks tien missers op de dubbels, de eerste set.

Luke Hunphries - Foto: Pro Shots

Daarna leek Humphries het helemaal kwijt. Zonder al te uitzonderlijke cijfers liep Pietreczko met drie sets op rij bij hem weg. Humphries' niveau kelderde, de Engelsman begon te rommelen aan zijn pijlen en leek rijp voor uitschakeling. Maar een tweede sensatie na de uitschakeling van Price kwam er niet. Wat Pietreczko deed, kon Humphries namelijk ook: met drie gewonnen sets op rij knikkerde hij de laatste Duitser uit het toernooi en bereikte zo de achtste finales. Daarin treft Humphries zijn landgenoot Joe Cullen, die eerder op de dag met 4-2 won van Ryan Searle. Stephen Bunting plaatste zich in de middag voor de volgende ronde. Bunting won met 4-0 van de Duitser Florian Hempel en mag het vrijdag opnemen tegen Michael van Gerwen. Chris Dobey (4-2 tegen Ross Smith) voegde zich in de middag ook bij de laatste zestien.