Mogelijk ook forse wind tijdens oud en nieuw, maar nog veel onzeker

De jaarwisseling zal mogelijk gepaard gaan met hetzelfde soort weer als de afgelopen dagen. Dus met veel wind en af en toe buien. Organisatoren van vuurwerkshows kijken gespannen mee met de weersverwachtingen.

Vorig jaar gingen vuurwerkshows niet door vanwege onstuimig weer. De grote show bij de Erasmusbrug in Rotterdam werd afgelast en in Amsterdam werd bij de lichtshow op het Museumplein geen vuurwerk afgestoken.

Dit jaar heeft de organisator van beide festivals goede hoop dat er wel vuurwerk kan worden afgestoken.

Rivier van wind

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert spreekt van "een komen en gaan van lagedrukgebieden" die veel wind met zich meebrengen. Er is sprake van een straalstroom. "Dat is een soort rivier van wind op zo'n 10 kilometer hoogte. Die zit bij ons in de buurt en zorgt dat lagedrukgebieden onze kant op komen."

De kans is groot dat er ook tijdens oud en nieuw veel wind staat en mogelijk zijn er dan ook zware windstoten. Maar zeker is dat allerminst. "Het is nog zo aan verandering onderhevig. Als zo'n front bijvoorbeeld in de middag doorkomt, dan kan het in de avond helderder en rustiger zijn." In de loop van het weekend is er meer zekerheid over te geven.

Geen smog

Hoebert denkt in ieder geval dat er weinig smog zal ontstaan door vuurwerk. "Dat kan zich vormen als het rustig is, maar het is niet bepaald rustig weer. De vuurwerkrook wordt door de wind gemengd met andere luchtlagen waardoor er minder kans op smog is.

De temperatuur tijdens de jaarwisseling is waarschijnlijk net zo zacht als de huidige temperatuur: zo'n 8 à 9 graden en in het hele land is kans op buien.

'Hoe dan ook lichtshows'

Een woordvoerder van de organisatie van de grote vuurwerk- en lichtshows in Amsterdam en Rotterdam zegt dat de vuurwerkshows worden geannuleerd als de windkracht constant boven de 5 is. Op dit moment wordt een windkracht van 4 tot 5 verwacht. "Dus we zijn aan het duimen", zegt ze tegen persbureau ANP.

Ook bij de vuurwerkshow in Den Haag aan de Hofvijver wordt nog afgewacht. Bij te harde wind gaat het vuurwerk daar niet de lucht in, maar zal er nog wel een licht- en lasershow te zien zijn. Ook in Amsterdam gaat de lichtshow gewoon door bij harde wind.

De organisatoren van de jaarlijkse vreugdevuren in Den Haag besluiten ook pas op een later moment of deze kunnen branden of niet. De vreugdevuren worden als het goed gaat op 31 december om 24.00 ontstoken. Vorig jaar gebeurde dat een dag eerder omdat er te veel wind was met oud en nieuw.