Roest pakt vijfde nationale titel op 5.000 meter, ook Huizinga en Bosker naar WK

De man die eigenlijk alleen maar kon verliezen op de vijf kilometer, heeft gewonnen. Patrick Roest is voor de vijfde keer in zijn carrière nationaal kampioen op de 5.000 meter geworden. Zijn 6.09,44 was op de Daikin NK afstanden in Heerenveen te veel voor Chris Huizinga (6.14,80) en Marcel Bosker (6.15,64), die het zilver en brons pakten.

Waar Huizinga inzakte, maakte Roest het verschil, want op twee ronden van het einde ging Roest niet de dertigers in en perste zelfs nog een paar rondjes van 28 seconden eruit.

Toen regerend wereldkampioen Roest vertrok, had hij net de opvallend snelle tijd van Huizinga op de borden zien verschijnen. Huizinga, die ook in de bochten met twee handen op de rug schaatst, ging twee ronden voor het einde pas rondjes boven de 30 seconden rijden. Het leverde hem een persoonlijk record en zilver op.

Achter Roest vochten Bosker en Beau Snellink (uiteindelijk elfde) in de laatste rit om de overgebleven podiumplekken en WK-tickets. Bosker won dat directe gevecht en snelde naar plek drie. Hij bleef Marwin Talsma, die al in rit drie van de dag zijn vijf kilometer aflegde in 6.18,92, ruim drie seconden voor.

Balende Snellink, teleurstellende Bergsma

Vooral voor Snellink was de teleurstelling, na zijn eerder al mislukte wereldbekerkwalificatietoernooi, opnieuw groot. Vooraf wist hij: "Hier kun je je seizoen maken of kraken", zei hij tegen de NOS. Na weer een mislukking wist Snellink het ook even niet meer: "Trainen ging hartstikke goed. Maar dan rijd ik een wedstrijd en dan wil het gewoon niet. Heel frustrerend."