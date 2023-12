Lavreysen rekent af met Hoogland in sprintfinale, Wiebes prolongeert twee NK-titels

Harrie Lavreysen heeft voor de derde keer op rij de Nederlandse titel sprint gewonnen. De regerend wereld-, Europees en olympisch kampioen was in de finale in twee sprints te sterk voor Jeffrey Hoogland. De twee wereldtoppers zorgden voor het hoogtepunt op de tweede avond van de NK baanwielrennen in Apeldoorn. Daar was donderdag ook goud voor Kimberly Kalee (sprint) Yanne Dorenbos (scratch), Lorena Wiebes (afvalkoers) en het duo Wiebes-Marit Raaijmakers op de koppelkoers. Het sprinttoernooi kreeg met het duel Lavreysen-Hoogland de ultieme finale. Moeiteloos gingen zij naar de eindstrijd, ten koste van Loris Leneman en Daan Kool, die nog wel brons veroverde. Lavreysen en Hoogland bleven ook naast de baan vrijwel de hele avond aan elkaars zijde. Losrijdend, ontspannen pratend. Van de bekoelde relatie tussen de twee leden van de succesvolle Nederlandse teamsprinttrein was niets te merken.

Lavreysen en Hoogland troffen elkaar al zo vaak in de strijd om de grootste prijzen, toch gebeurde dat in 2016 voor het laatst in een NK-finale. Destijds won Hoogland. Maar de verhoudingen zijn veranderd, in de laatste vier jaar lukte het Hoogland niet meer om Lavreysen in een wedstrijd op het hoogste niveau te verslaan. In de eerste rit wachtte Hoogland zijn grote concurrent op. Hij probeerde schouder aan schouder mee te gaan met de man in de regenboogtrui, maar had geen antwoord op de krachtsexplosie: 1-0 Lavreysen.

Lavreysen liet in de tweede rit opnieuw zien de sterkste te zijn. Van kop af aan ving hij Hoogland op, versnelde door en ging ongenaakbaar naar zijn tweede titel op deze NK. De 26-jarige Brabander pakte woensdag al goud op de kilometer. Hoogland, 's werelds snelste man over 1.000 meter, deed niet mee aan dat onderdeel. Bij de vrouwen greep Kimberly Kalee haar eerste sprinttitel door in twee sprints, op het nippertje, af te rekenen met Lonneke Geraerts. Het brons ging naar Caroline Groot. De grote sprinttoppers ontbraken bij de vrouwen in verband met de focus op de teamsprint in aanloop naar de EK, die over twee weken ook in Apeldoorn plaatsvinden. Wiebes prolongeert titels Lorena Wiebes en Marit Raaijmakers hebben de Nederlandse titel veroverd op de koppelkoers. Het SD Worx-duo was een klasse apart in Apeldoorn en reed probleemloos naar goud. Het zilver was voor Lisa van Belle en Babette van der Wolf. Yull van der Molen en Nienke Veenhoven grepen brons.

Eerder op de dag prolongeerde Wiebes ook haar titel op de afvalkoers. De sprinter van SD Worx was in het slotduel te sterk voor Marit Raaijmakers. Juliet Eijckhof pakte brons. Scratch-goud Dorenbos Yanne Dorenbos verraste met de Nederlandse titel op het onderdeel scratch. De 23-jarige Dorenbos pakte al vroeg in de wedstrijd over 15 kilometer een ronde voorsprong op de rest en verdedigde die met succes tegen toppers als Roy Eefting en Jan-Willem van Schip.

