Dorenbos verrast met goud op scratch, Wiebes wint opnieuw afvalkoers op NK baan

Maikel Zijlaard was onzichtbaar tot de eindsprint, waarin hij zilver pakte. Het brons ging naar Philip Heijnen. Titelverdediger Matthijs Büchli stapte uit. De voormalig wereldkampioen keirin en olympisch kampioen teamsprint was deze week ziek.

Yanne Dorenbos heeft verrast met goud op het onderdeel scratch bij het Nederland Kampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn. De 23-jarige Dorenbos pakte al vroeg in de wedstrijd over 15 kilometer een ronde voorsprong op de rest en verdedigde die met succes tegen toppers als Roy Eefting en Jan-Willem van Schip.

NK baanwielrennen bij de NOS

Op dit moment zijn de NK baanwielrennen bezig in Apeldoorn. Deze kampioenschappen zijn van 27 tot en met 29 december.

De tweede avondsessie van de NK baanwielrennen is live te zien op NOS.nl en in de NOS-app via deze link. Het commentaar is van Jeroen Koster.