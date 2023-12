VN slaat alarm over geweld door Israël op Westoever, 'zeker 300 doden'

In een nieuw rapport slaan de Verenigde Naties alarm over de mensenrechtensituatie op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zijn er zeker 300 Palestijnen gedood tussen 7 oktober en 27 december. In het rapport wordt Israël opgeroepen te stoppen met "arbitraire detentie en slechte behandeling van Palestijnen".

Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, zijn 291 Palestijnen omgekomen door toedoen van het Israëlische leger en acht Palestijnen door Joodse kolonisten. Van één persoon is het niet zeker of deze door het leger of Joodse kolonisten om het leven is gekomen. Nooit eerder telde de VN in zo'n korte tijd zoveel Palestijnse doden op de Westelijke Jordaanoever.

"Palestijnen leven in voortdurende angst voor discriminatie en het geweld van het leger en van kolonisten", valt te lezen in het rapport. "De situatie is al nijpend en wij hebben alle reden om aan te nemen dat deze nog verder kan verslechteren." Volgens de UNHCR gebruikt Israël buitenproportioneel geweld, wat resulteert in het hoge aantal "onwettige doden".

Eerder deze maand doken er beelden op van lachende Israëlische militairen die Palestijnen vernederen op de Westelijke Jordaanoever: