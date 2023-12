Verstekeling in landingsgestel overleeft vlucht van Algerije naar Parijs

Op het vliegveld Orly bij Parijs is in het landingsgestel van een vliegtuig na de landing een verstekeling aangetroffen. De man van in de twintig heeft de vlucht overleefd, maar verkeert wel in levensgevaar. De verstekeling is opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis.

Het toestel van Air Algérie kwam uit Oran, in het noordwesten van Algerije. De vlucht naar Parijs duurt 2,5 uur.

Vluchtelingen proberen zich wel vaker in wielkasten of vrachtholtes van vliegtuigen te verstoppen om uit een land weg te komen. Velen komen om doordat de temperatuur tijdens de vlucht daalt tot zeker -50 graden Celsius. Ook is er op grote hoogte gebrek aan zuurstof.

Op Schiphol werd in april nog een verstekeling dood aangetroffen in het landingsgestel van een KLM-toestel. Begin vorig jaar werd ook op Schiphol in het neuswiel van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika een man aangetroffen die de vlucht van elf uur had overleefd.