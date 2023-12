Kindertelefoon dit jaar geregeld gebeld over oorlog Gaza en verkiezingsuitslag

In 2023 belden en chatten kinderen regelmatig met de Kindertelefoon over actuele onderwerpen die zij online tegenkwamen, zoals de oorlog in Gaza en de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kindertelefoon naar onderwerpen waar kinderen via sociale media tegen aanliepen.

"Kinderen nemen contact op naar aanleiding van beelden over de oorlog in Gaza die ze online zien en geven aan geschrokken te zijn," zegt directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon. "Of ze nemen contact op omdat ze zich zorgen maken over familieleden die daar wonen."

De telefonische hulpdienst zag een piek in het aantal gesprekken over politiek tijdens de week van de verkiezingen in november. Kinderen en jongeren wilden toen vooral praten over de verdeeldheid in hun omgeving of hun zorgen over de verkiezingsuitslag.

"Vrijwilligers hoorden regelmatig dat kinderen zich zorgen maken over de consequenties die de verkiezingsuitslag heeft voor henzelf of klasgenoten," zegt De Wilde. "Dit hoorden we bijvoorbeeld van kinderen met een migratieachtergrond en van queer jongeren."

'Ben je een chatbot?'

Verder viel op dat de helft van de kinderen die contact opnamen over sociale media en gamen tussen de 10 en 12 jaar was. Terwijl voor veel apps en games een leeftijdsgrens van minimaal 13 jaar is vastgesteld.

De Wilde zegt dat veel kinderen twijfelen of ze daadwerkelijk een persoon aan de lijn hebben. "Onze vrijwilligers, van vlees en bloed, krijgen regelmatig de vraag: 'Ben je een chatbot?'" In de gesprekken die volgen geven kinderen vervolgens vaak aan dat ze het fijn vinden om met een echt mens te kunnen praten die naar ze luistert en met ze mee kan denken.

Pesten

Het meest besproken onderwerp onder jonge kinderen was pesten. Het aantal telefoontjes daarover steeg ten opzichte van 2022, van gemiddeld 65 gesprekken naar 85 per dag.

De organisatie geeft geen exacte cijfers over het totale aantal telefoontjes in 2023, maar zegt wel dat dat aantal ongeveer gelijk is gebleven in vergelijking met vorig jaar.

Dagelijks voeren de Kindertelefoon en de daaraan gelieerde Alles Oké?-supportlijn (voor mensen tussen de 18 en 24 jaar) zo'n duizend gesprekken met kinderen en jongeren. De telefonische hulpdiensten hebben 700 getrainde vrijwilligers in dienst.