Na glansrijke carrière wil zijspancrosser Bax nu tijd voor dakdekkersbedrijf

Dertig jaar later, waarvan de laatste zestien als professional, heeft de Brabander alles gewonnen wat er te winnen valt. Vijf wereldtitels, negen keer Nederlands kampioen. Winnaar van de Hans de Beaufortbeker ook, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorsport. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Elk jaar wordt een nieuwe reeks videobanden uitgebracht en Bax wil ze als kind koste wat kost allemaal hebben. "Ik was altijd de eerste die ze wilde kopen", vertelt Bax. "Ik stelde destijds één doel voor mezelf: wereldkampioen worden in deze sport."

Als Etienne Bax een jochie van vijf jaar oud is, wil hij niets liever dan video's kijken over zijspancrossen. Dagelijks zet hij filmpjes op over de tak van motorcrossen waarbij de motor wordt bestuurd door twee personen, de sport die hem van jongs af aan intrigeert.

Het had anders kunnen lopen, na een zware crash in 2013. Wekenlang lag hij zwaar gehavend in het ziekenhuis. Hij had scheuren in zijn blinde darm, milt en nieren. "Inwendig was er van alles kapot", is hoe Bax het verwoordt. Een zware longontsteking werd hem toen bijna fataal. "Het was close."

Extra motivatie

Het ongeval motiveerde Bax, destijds nog wachtend op zijn eerste wereldtitel, om zijn langgekoesterde droom te volbrengen. "Ik wilde zo vlug mogelijk weer terug zijn. Dat heeft me in die periode staande gehouden." Twee jaar later, in 2015, was zijn eerste wereldkampioenschap een feit.

Bekijk hier een reportage uit 2017 over de première van 'The Hard Way to Win 2', een film over de carrière van - destijds - tweevoudig wereldkampioen Bax: