Baanwielrenster Van der Duin mist door gebroken enkel ook EK in eigen land

De 22-jarige Van der Duin geldt als een talent en was op de laatste EK goed voor brons op de afvalkoers. Op het afgelopen WK pakte ze zilver op de scratch.

De Assense liep haar blessure eerder deze maand op tijdens een trainingsstage in Amerika.

Maike van der Duin moet ook de EK baanwielrennen van 10 tot en met 14 januari in Apeldoorn door een gebroken enkel missen. Door deze blessure mist ze ook al de NK baanwielrennen die nu bezig zijn.

