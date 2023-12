Toch een poging om stier op eilandje in Maaswater naar vasteland te loodsen

De stier die in zijn eentje op een klein stuk land staat dat is ingesloten door water uit de Maas, wordt misschien toch naar het vasteland geloodst. Dat meldt 1Limburg. Gisteren achtte de brandweer het te gevaarlijk om het dier te hulp te schieten, maar nu gaat Free Nature, naar eigen zeggen de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland, een poging doen.

De galloway-stier staat al een paar dagen midden in een natuurgebied op de grens van Nederland en België, niet ver van Itteren. In België zorgde de situatie voor commotie omdat het dier in gevaar zou zijn en zou kunnen verdrinken. Inmiddels is het duidelijk dat de grazer goed kan zwemmen en niet verlegen zit om voedsel.

Lokken

Een medewerker van Free Nature heeft gisteren geprobeerd om de stier met hooi naar de kant te lokken, maar tevergeefs. Het dier kwam even van het eilandje af, maar keerde daarna terug. Vandaag gaat de organisatie met een opblaasbootje dat goed door ondiep water kan varen, proberen het dier alsnog terug op het vasteland te krijgen.

Bekijk hier hoe de stier gisteren vrij diep in het water stond: