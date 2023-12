Schulting niet naar EK shorttrack, rentree laat nog op zich wachten

Shorttrackster Suzanne Schulting neemt geen deel aan de Europese kampioenschappen in het Poolse Gdansk (12-14 januari). Schulting is door de KNSB niet opgenomen in de selectie voor dat toernooi.

Aanvankelijk mikte Schulting erop om bij de EK in Gdansk haar rentree te maken. De drievoudig olympisch kampioen laste afgelopen zomer een pauze in en liep in november bij een val tijdens een training een snijwond in haar rug op.

Na overleg met de technische en medische staf van de shorttrackploeg heeft ze besloten in plaats van de EK een extra trainingsperiode in haar schema op te nemen.

Ook geen Knegt

Schulting richt zich nu op de wereldbekerwedstrijden in februari en de WK shorttrack in Rotterdam (half maart). Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Michelle Velzeboer, Yara van Kerkhof en Diede van Oorschot nemen volgende maand wel deel aan de EK.

Bij de mannen bestaat de EK-selectie uit Jens van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat, Friso Emons en Kay Huisman. Sjinkie Knegt ontbreekt in de selectie.