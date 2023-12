Waterstand IJsselmeer tijdelijk gedaald, maar nog steeds wateroverlast

Het hoge waterpeil in het IJsselmeer is vandaag met 10 centimeter gezakt doordat er veel water kon worden geloosd in de Waddenzee. Maar komende dagen wordt het afvoeren van water weer lastiger.

Dat heeft te maken met springtij op zee en een harde tot stormachtige wind langs de kust. Bovendien voert de rivier de IJssel komende dagen veel water af in het IJsselmeer.

Buitendijkse gebieden langs het IJsselmeer houden de komende dagen last van het hoge water. Het gaat onder meer om delen van Flevoland, Edam, Enkhuizen en Marken in Noord-Holland, en Makkum, Stavoren en Lemmer in Friesland. Ook een vakantiepark in Hindeloopen, dat aan het meer ligt, heeft last van het hoge water. Hier slaat het water door de harde wind over de waterkering.

Wachten op piek in westen

In het hele land staat het water hoog. Op de plek waar de Rijn Nederland binnenkomt, bereikte de rivier vanochtend vroeg waarschijnlijk de hoogste stand. Volgens Rijkswaterstaat stond het water bij het meetstation in Lobith om 04.10 uur op een hoogte van 14,52 meter boven NAP.

Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobith vandaag de hele dag rond dit peil zal blijven schommelen. Daarna zal het water op deze plek zakken. Maar vervolgens duurt het nog zo'n drie dagen voordat de hoogwatergolf is afgevoerd naar de Noordzee. Het westen van het land krijgt daarom pas over een paar dagen met de hoogste waterstand in de grote rivieren te maken.