Kuijt heeft bij het Belgische Beerschot nieuwe trainersklus te pakken

Dirk Kuijt is de nieuwe trainer van Beerschot, dat op het tweede niveau in België uitkomt en de koppositie deelt met Zulte Waregem. De top twee promoveert aan het eind van de rit naar de Eerste Klasse. Kuijt tekent een contract tot het einde van het seizoen.

De 43-jarige Katwijker is in Antwerpen de opvolger van de Oostenrijker Andreas Wieland, die vorige week zijn vertrek aankondigde en vermoedelijk in zijn vaderland bij LASK Linz aan de slag gaat.

Kuijt was eerder coach bij ADO Den Haag, maar na een dienstverband van nog geen zes maanden werd de oud-speler van FC Utrecht, Feyenoord en Liverpool en 104-voudig international eind november 2022 ontslagen wegens zwaar tegenvallende resultaten.