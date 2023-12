Vanavond op tv: Hongersnood dreigt in Gaza • De staat van de economie • Portret van een gesneuvelde Oekraïner

Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn vandaag vijftig Palestijnen gedood. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. Dat de situatie in Gaza almaar schrijnender wordt, bevestigt het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Die organisatie zegt dat 40 procent van de Gazanen het risico loopt op hongersnood.

Met zijn moeder en een Nederlandse vriend die in Kyiv woont blikken we terug op de dramatische gebeurtenissen.

De staat van de economie

Met onze huiseconoom Mathijs Bouman blikken we terug op het jaar 2023, én we kijken vooruit: wat brengt de economie in 2024? Specifiek kijken we naar de huizenmarkt. Nu de hypotheekrente zakt lijkt er steeds meer ruimte voor mensen om een huis te kopen. Ook zoomen we in op de werkloosheid, het aantal faillissementen en de rente van de Europese Centrale Bank.