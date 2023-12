Politie onderschept in Overijssel bestelbus met 2100 kilo vuurwerk

In het Overijsselse dorp Wijhe heeft de politie een man aangehouden die in zijn bestelbus 2100 kilo vuurwerk had liggen. De man van 45 wilde niet meewerken aan de controle. In de laadruimte vonden de agenten vervolgens zes pallets vuurwerk.

De man is aangehouden omdat hij niet wilde meewerken en krijgt ook een proces-verbaal voor het te zwaar beladen van zijn bus.

Agenten hebben ook nog de woning van de man doorzocht om te kijken of hij daar nog meer vuurwerk had liggen, maar daar vonden ze alleen sigaretten waar mogelijk geen accijns over is betaald. Die zaak pakt de douane op.