PSV enkele duels zonder Marokkaans international Saibari door Afrika Cup

PSV moet het na de winterstop enkele wedstrijden stellen zonder Ismael Saibari. De 22-jarige middenvelder maakt deel uit van de definitieve selectie van Marokko voor het toernooi om de Afrika Cup, dat tussen 13 januari en 11 februari wordt gehouden in Ivoorkust.

Saibari, die afgelopen zomer met zijn land het Afrikaans kampioenschap onder 23 won, zal bij de competitiehervatting van PSV op 13 januari (tegen Excelsior) nog niet terug zijn en mist sowieso ook het KNVB-bekerduel met FC Twente (woensdag 17 januari) en de eventuele achtste finale tegen Feyenoord de week erop.

Als Marokko z'n favorietenrol waarmaakt, moet PSV het ook in het eredivisieduel met Ajax ( zaterdag 3 februari) zonder de viervoudig international moeten doen.

Terug voor Champions League

Wel is Saibari op tijd terug voor de eerste ontmoeting met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. Die wedstrijd staat voor dinsdag 20 februari op het programma in het Philips Stadion in Eindhoven.

Bondscoach Walid Regragui heeft naast Saibari ook onder anderen de voormalige eredivisiespelers Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui (beiden Ajax) en Sofyan Amrabat (FC Utrecht en Feyenoord) opgeroepen.