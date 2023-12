OM in hoger beroep tegen schipper voor dood scholiere door afgebroken giek

Het Openbaar Ministerie blijft aandringen op een beroepsverbod voor een schipper na een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vorig jaar zomer. Omdat de 49-jarige man alleen een taakstraf kreeg, gaat justitie in hoger beroep.

Het fatale ongeluk gebeurde eind augustus van 2022. De 12-jarige Tara overleed doordat de giek van het zeilschip Risico afbrak en op haar terechtkwam. Zij was met haar klas uit Den Haag op schoolreisje op de Waddenzee.

Uit het strafrechtelijk onderzoek bleek dat de giek niet goed onderhouden werd en niet op tijd vervangen is. Op het moment van het ongeluk kon de schipper geen geldige keuringscertificaten voor de mast en de tuigage laten zien. Die waren twee maanden eerder verlopen. Zonder geldige certificaten mag een schip niet uitvaren.

"Ernstige schuld"

Het OM verdenkt de schipper van dood door schuld en eiste een half jaar cel en een beroepsverbod van 2,5 jaar tegen de schipper uit Harlingen. Die straf viel lager uit: twee weken geleden legde de rechtbank de schipper een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.

Tegen die straf gaat het OM nu in hoger beroep. "Er is sprake van ernstige schuld, waardoor de straf hoger zou moeten uitvallen", citeert Omrop Fryslân het OM. De rechtbank achtte dat eerder niet nodig, mede op basis van uitspraken in vergelijkbare zaken.

Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden.