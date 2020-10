Rutte: verkeerde inschatting gemaakt bij vakantie koning

Premier Rutte zegt dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt bij de vakantie van koning Willem-Alexander. In een Kamerbrief schrijft hij dat hij op de hoogte was van de vakantie van de koning naar Griekenland. Maar hij heeft naar eigen zeggen "te laat beseft" dat de vakantie niet te rijmen viel met de recente aanscherping van de coronamaatregelen. "Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie", zegt de premier.

Rutte benadrukt dat hij als minister-president verantwoordelijk is voor de koning. Voor privéreizen naar het buitenland geldt dat de premier moet beoordelen of "het openbaar belang in acht wordt genomen". Volgens Rutte heeft hij te laat doorgehad dat dat na de persconferentie van dinsdag, over de aangescherpte coronamaatregelen, niet langer het geval was.

Persconferentie

In zijn brief gaat Rutte ook in op de persconferentie die vicepremier De Jonge vrijdag hield na de ministerraad. De Jonge kreeg daar een vraag over de vakantie van de koning, waarop hij antwoordde dat hij daar niet van op de hoogte was. Rutte schrijft dat hij De Jonge, "conform de bij dit onderwerp gebruikelijke werkwijze", niet had geïnformeerd over de Griekenlandreis van de koning.

Bij de voorbereiding van de persconferentie is de mogelijke vakantie naar aanleiding van een tweet weliswaar kort besproken, aldus Rutte, maar dat leverde volgens hem geen duidelijkheid op. "Deze tweet leidde tot navraag en nader beraad dat voor de persconferentie geen duidelijkheid had opgeleverd, waardoor toen niet duidelijk was of de koning op vakantie ging of niet."

Daardoor kon De Jonge vrijdag niets zeggen over de vakantie van de koning: