Zeventiende-eeuws rijksmonument in vlammen opgegaan in Limburg

Een oud klooster in het Limburgse Heel is vannacht verloren gegaan bij een grote brand. Het rijksmonument stamt uit de zeventiende eeuw. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer rukte groot uit met blusvoertuigen, waterwagens en hoogwerkers, schrijft 1Limburg. In de loop van de nacht werd besloten om het blussen stop te zetten. De omgeving is slecht toegankelijk voor brandweerwagens en een bijkomend gevaar was dat muren van het rijksmonument konden instorten. "Het gebouw was niet meer te redden", zei een woordvoerder van de brandweer tegen de regionale omroep. Het klooster was al flink vervallen en stond al jaren leeg. Bekijk hier hoe ook de toren van het kasteel valt:

