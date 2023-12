Tennishallen verdwijnen, coaches en KNLTB slaan alarm nu 'kritieke grens' nadert

Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus begint Nederland met drie tophonderdspelers aan een nieuw tennisseizoen. Een weelde, maar voor hoelang? Het drastisch teruglopen van indoortennisbanen in Nederland kan invloed hebben op het algehele tennisniveau in ons land. "Het verdwijnen van indoorhallen is een drama voor de toekomst van het Nederlandse toptennis", zegt Martin van der Brugghen, voormalig coach van onder anderen Kiki Bertens. Peter Lucassen (trainer van de Franse tennisvedette Gaël Monfils) en Tjerk Bogtstra (voormalig captain van het Nederlandse Davis Cup-team) drukken zich in vergelijkbare termen uit. KNLTB-directeur Erik Poel zegt dat de "kritieke grens" van 800 indoorbanen in zicht komt. Volgeboekt of te duur Op dit moment telt Nederland 900 binnenbanen, in 2013 waren dat er nog 1.400. Omdat indoortennisbanen in bijna alle gevallen in handen zijn van ondernemers worden ze steeds vaker omgebouwd tot padelbanen, maar ook tot bijvoorbeeld bowlingbanen of speelparadijzen voor kinderen. Bestemmingen die per vierkante meter meer geld opleveren. "Ik begrijp die ondernemers heel goed, maar het is slecht voor de tennissport", zegt Lucassen. De oud-trainer van Van de Zandschulp vertelt dat veel opkomende spelers en speelsters niet vaak genoeg trainen, omdat ze te ver moeten reizen voor een binnenbaan of omdat een hal al volgeboekt of te duur is. Voor de topspelers en de absolute toptalenten is er altijd ruimte om te trainen bij het Nationaal Tennis Centrum (NTC) van de tennisbond in Amstelveen.

Cijfers KNLTB - 2023: 642.000 leden (2020: 550.000 leden) - Naar schatting 100.000 KNLTB-leden padellen bij verenigingen, al dan niet in combinatie met tennis. Er zijn ongeveer 200.000 ongebonden padelspelers. Die laatste groep is dus geen lid. - Er zijn 10.000 tennisbanen (41 procent gravel, 30 procent kunstgras, 28 procent roodzand kunstgras - waaronder smashcourt - en 1 procent hardcourt)

"In Nederland laat het klimaat het niet toe om het hele jaar buiten te spelen. Dat hebben we deze winter gezien. Het is hier geen Spanje", zegt Van der Brugghen. Hardcourt Daardoor maken jonge tennissers te weinig uren op de baan. Wennen aan indoorhardcourt, waarop op professioneel niveau de meeste wedstrijden worden gespeeld, is van minder groot belang. "Een goede tennisser speelt op alle ondergronden", is Bogtstra van mening. Lucassen: "Spelen op een ondergrond die is gerelateerd aan toptennis is belangrijk op latere leeftijd, maar maakt voor jongere kinderen niet uit." De drie coaches zijn het ook eens over de zogenoemde allweather-banen, waarop het hele jaar door buiten kan worden gespeeld. Smashcourt en kunstgras zijn prima voor recreanten, maar hebben weinig met toptennis te maken, is de gemeenschappelijke opinie. Ook de KNLTB deelt die mening.

Indoortraining cruciaal Bogtstra vindt dat indoortrainingen in Nederland cruciaal kunnen zijn voor de techniek van beginnende tennissers. Hij vertelt dat het bij slechter weer minder makkelijk is om bijvoorbeeld de service te trainen. In een hal heb je namelijk niet te maken met natte of wegwaaiende ballen.

Tjerk Bogtstra als captain van het Nederlandse Davis Cup-team (2003) - Foto: Pro Shots

Wel wil hij kwijt dat hij geen softies van zijn pupillen wil maken en dat het goed is om in weer en wind te sporten. "Maar voor de techniek is het soms beter om binnen te spelen." Van der Brugghen hoopt dat het NTC niet te snel de focus legt op jongens en meisjes die al vroeg als talentvol worden bestempeld. Hij vindt dat er een bredere basis nodig is. "Sommige talenten komen uiteindelijk niet uit de verf. En andersom: Tallon Griekspoor was nooit een grote belofte en Kiki werd ooit afgetest. Zij hebben toch een goede carrière." Bogtstra voegt eraan toe dat het ook draait om aanwas. "Je moet ervoor zorgen dat kinderen niet op jonge leeftijd voor een andere sport gaan kiezen als ze in de winter niet of nauwelijks fatsoenlijk kunnen tennissen." Hallenplan En daarom ziet de KNLTB ook in dat er moet worden geïnvesteerd in indoorhallen. De bond heeft een 'Hallenplan' gemaakt. Poel legt uit: "We huren twintig hallen, waar meerdere banen liggen, voor een aantal weken gedurende de winterperiode. Dan worden daar onder meer diverse jeugdtoernooien georganiseerd, nationale ranglijsttoernooien gespeeld en lerarenopleidingen gegeven."

Peter Lucassen - Foto: Orange Pictures