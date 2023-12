Meerdere woningen ontruimd in Urmond na vondst explosieven

De politie heeft vanochtend zo'n tien woningen in het Limburgse Urmond ontruimd nadat in een nabijgelegen huis explosieven waren gevonden. Het materiaal werd gevonden bij een zoekactie waaraan de politie gisteravond samen met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) begon.

Het explosief materiaal werd aangetroffen in een huis aan de Burgemeester Kurversstraat. De situatie is volgens de politie "stabiel en veilig", de woningen zijn ontruimd uit voorzorg. De EOD heeft het materiaal in de buurt van de woning op een veilige locatie gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden, schrijft 1Limburg. Om wat voor explosief het gaat, is nog niet bekend. Ook over de hoeveelheid van het materiaal kan de politie niets zeggen.

Lopend onderzoek

Gisteravond doorzocht de politie ook een woning in Geleen, aan de Burgemeester Lemmensstraat. Daar zijn geen explosieven gevonden.

De doorzoekingen in de Limburgse plaatsen houden verband met elkaar en horen bij een lopend onderzoek. De politie heeft daarover verder geen details naar buiten gebracht.